Recovery fund | nelle linee guida del governo entra anche la cultura | il documento integrale in pdf

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La versione finale delinviata da Palazzo Chigi alle Camere. Il premier Conte: «Disponibile a riferire in commissione e in Aula. I progetti a Bruxelles nei prossimi mesi».

matteorenzi : La scelta è aperta: o vince la Toscana regione globale, aperta a turisti ed export o vince la Toscana sovranista, c… - massimogara : Mai rimandare a domani una cosa che devi fare oggi. #AzzolinaBocciata Conte: 'Se perdiamo la sfida del Recovery… - petergomezblog : “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - ZenatiDavide : Linee guida Recovery Fund, Conte: 'Governo pronto a riferire alle Camere' : Il premier: 'Nello spirito di massima c… - Adnkronos : Linee guida #RecoveryFund, Conte: 'Governo pronto a riferire alle Camere' -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund

AGI - Agenzia Italia

Raddoppiare il tasso di crescita dell'Economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell'ultimo decennio ad un livello in linea con la media europea dell'1,6%; aumentare gli investimenti portando ...Roma, 16 set 12:29 - (Agenzia Nova) - Il 37 per cento del Recovery fund sarà investito per lo sviluppo green. Quello di Ursula von der Leyen "non è solo un impegno mantenuto, è una svolta storica". Lo ...Nelle scuole dell’Emilia-Romagna «questi primi tre giorni danno l’idea di una situazione che sta reggendo. Poi è chiaro che bisogna essere pronti a intervenire laddove succeda qualche problema». Parol ...