Recovery fund, ecco le linee guida del Governo: raddoppio del Pil, calo delle tasse e salario minimo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Raddoppiare il tasso di crescita dell'Economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell'ultimo decennio ad un livello in linea con la media europea dell'1,6%; aumentare gli...

Raddoppiare il tasso di crescita dell'Economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell'ultimo decennio ad un livello in linea con la media europea dell'1,6%; aumentare gli investimenti portando ...

Ue: Zingaretti, 37 per cento di Recovery fund per sviluppo green, svolta storica

Roma, 16 set 12:29 - (Agenzia Nova) - Il 37 per cento del Recovery fund sarà investito per lo sviluppo green. Quello di Ursula von der Leyen "non è solo un impegno mantenuto, è una svolta storica". Lo ...

