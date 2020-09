Recovery fund | ecco il piano | tutti i progetti del governo

(Di mercoledì 16 settembre 2020), ildelper accedere ai fondi messi a disposizione dall’Unione europea. Idell’esecutivo. Ilha messo a punto ilper accedere ai fondi del. Si tratta di un documento di oltre 70 pagine e oltre 30 slide inviato ai presidenti di Camera e Senato., le sei missioni delIl documento è diviso in cinque parti. Sono sei le missioni che si pone l’esecutivo Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità ...

matteorenzi : La scelta è aperta: o vince la Toscana regione globale, aperta a turisti ed export o vince la Toscana sovranista, c… - massimogara : Mai rimandare a domani una cosa che devi fare oggi. #AzzolinaBocciata Conte: 'Se perdiamo la sfida del Recovery… - petergomezblog : “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - CiceroM5S : RT @Adnkronos: Linee guida #RecoveryFund, Conte: 'Governo pronto a riferire alle Camere' - fisco24_info : Linee guida Recovery Fund, Conte: 'Governo pronto a riferire alle Camere' : Il premier: 'Nello spirito di massima c… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund

AGI - Agenzia Italia

Ronald Reagan aveva un ottimo senso dello humour. Una volta l’ex presidente americano disse a un gruppo di reporter: “Non sono preoccupato del deficit, è grande abbastanza per badare a se stesso”. Non ...Il governo stringe per ridurre i progetti dei ministri: da oltre 600 saranno un centinaio. E tratta con la Commissione europea: sì agli sgravi in cambio di un rilancio tecnologico ROMA. Con il debito ...E’ passato solo un anno dalla sua nomina a capo della Commissione europea e Ursula von der Leyen già si ritrova a dover dissotterrare il suo gioiello: il Green deal. Oggi, il suo primo discorso sullo ...