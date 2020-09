Recovery fund e taglio emissioni | il primo discorso sullo Stato dell' Unione di Ursula von der Leyen

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un target di riduzionedi Co2 del 55%. Creare una 'a sanità' in Europa per essere preparati meglio a future pandemie. Sono alcuni dei punti centrali del dicorsoa ...

matteorenzi : La scelta è aperta: o vince la Toscana regione globale, aperta a turisti ed export o vince la Toscana sovranista, c… - massimogara : Mai rimandare a domani una cosa che devi fare oggi. #AzzolinaBocciata Conte: 'Se perdiamo la sfida del Recovery… - petergomezblog : “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - tobiamc : RT @ItaliaViva: Regionali, Toscana, @TeresaBellanova : 'Infrastrutture decisive per il rilancio, usiamo i soldi del Recovery Fund' https://… - RRobitt2011 : RT @Deiana_Luca9: Presto la UE richiederà che il nostro Paese si avvii su un sentiero di rientro del rapporto debito/PIL a colpi di avanzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund

AGI - Agenzia Italia

Le Raccomandazioni della Commissione Europea sono chiare: migliorare i risultati scolastici e adeguare le competenze, in particolare digitali. Non è possibile però intervenire sugli indicatori che ..."L'obiettivo del governo è di presentare il 15 ottobre le linee principali del Recovery plan italiano alla Commissione europea, insieme al consueto Documento programmatico di bilancio" Recovery Fund, ...Il ministro per le Politiche europee, Vincenzo Amendola, coordinatore del Comitato interministeriale Affari europei, risponde alla fuga di notizie sui progetti che dovrebbero rientrare nel Piano nazio ...