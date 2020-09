«Ratched» | tutto sulla nuova serie Netflix di Ryan Murphy

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Fan di«ante»,è per voi. Fa quasi sorridere il fatto che lo show, terzafirmata dalper il colosso di streaming, dopo The Politician e Hollywood, rimandi piuttosto ad altre produzioni, come le prime stagioni di American Horror Story e Scream Queens. Insieme a Ian Brennan, suo storico co-autore (di Glee, ma anche degli show per),è autore didrammatica, ideata da Evan Romansky e ispirata dal romanzo di successo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey, già trasposto nel ‘76 nel filmda (5) premi Oscar di Miloš Forman con Jack Nicholson. Rispetto ...