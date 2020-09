Rane considerate estinte ritrovate con il Dna ambientale “Una tecnica rivoluzionaria per la conservazione della natura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ritenuta estinta dal 1968, la piccola rana brasiliana Megaelosia bocainensis sembra essere riapparsa. Dopo oltre cinquant’anni, è stata rivista nel suo ristretto areale originario: il parco nazionale Serra da Bocaina, nello Stato di San Paolo. In realtà, il gruppo internazionale di scienziati non l’ha vista per davvero e continua a conoscerla fisicamente per quell’unico reperto del museo datato 1968. Ma la sua presenza nella foresta pluviale è stata confermata grazie a tecniche molecolari innovative che hanno rintracciato il suo Dna disperso nell’ambiente, il cosiddetto “Dna” (o eDna, come environmental dna). “Il Dnaconsiste in tracce del Dna effettivo di un organismo – spiega Elena Valsecchi a ilfattoquotidiano.it, docente di zoologia ed esperta di eDNA ...