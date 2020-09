Rambo | trama | cast e streaming del film

(Di mercoled√¨ 16 settembre 2020) Questa sera, mercoledì 16 settembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda, ildel 1982 diretto da Ted Kotcheff con protagonista Sylvester Stallone, adattamento cinematografico del romanzo Primo sangue scritto da David Morrell. Ma qual è la? E il? Di seguito tutte le informazioni sulJohnè un veterano della guerra del Vietnam che ha fatto parte di un’unità d’élite delle United States Army Special Forces e ha ricevuto la Medal of Honor. Nel 1982, si reca nei pressi di Hope, nello stato di Washington, per andare a trovare uno dei suoi amici d’unità, Delmar Berry, ma la madre di Berry gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Rambo trama

Rambo va in onda giovedì 16 settembre in prima serata dalle 21.30 Italia 1: il film va è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Rambo: tra ...Rambo va in onda oggi, mercoledì 16 settembre 2020, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il protagonista principale della pellicola è Sylvester Stallone nei panni di John Rambo. Rambo va in onda ogg ...Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi 16 Settembre 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi TV: da Ulisse: il piacere della scoperta - Sotto il cie ...