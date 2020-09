Rambo: a Terence Hill fu offerto il ruolo del protagonista, ma rifiutò: ecco perché (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Terence Hill fu offerto il ruolo principale di Rambo ma l'attore italiano rifiutò la parte dopo aver letto il copione del film che considerava troppo violento. Durante una puntata recente di un talk show italiano Terence Hill ha confermato che, all'inizio degli anni ottanta, gli fu offerto il ruolo principale di Rambo. L'attore italiano però decise di rifiutare la parte dopo aver letto il copione del film: lo considerava "troppo violento". Per la parte di Rambo inizialmente erano stati considerati Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, Nick Nolte, e Michael Douglas. Hill fu un possibile candidato per la parte del protagonista secondo Ted ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Afuilprincipale dima l'attore italiano rifiutò la parte dopo aver letto il copione del film che considerava troppo violento. Durante una puntata recente di un talk show italianoha confermato che, all'inizio degli anni ottanta, gli fuilprincipale di. L'attore italiano però decise di rifiutare la parte dopo aver letto il copione del film: lo considerava "troppo violento". Per la parte diinizialmente erano stati considerati Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, Nick Nolte, e Michael Douglas.fu un possibile candidato per la parte delsecondo Ted ...

