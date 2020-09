Rai - Milik alla Roma, ci siamo! Domani l'agente a Trigoria per la chiusura: le ultime (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ciro Venerato a Tg Sport Notte, sui canali Rai, ha aggiornato la situazione relativa al futuro di Arek Milik alla Roma: "Atteso Domani a Fiumicino l'agente Pantak. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ciro Venerato a Tg Sport Notte, sui canali Rai, ha aggiornato la situazione relativa al futuro di Arek: "Attesoa Fiumicino l'Pantak.

_FaDiR : RT @tuttonapoli: Rai - Milik alla Roma, ci siamo! Domani l'agente a Trigoria per la chiusura: le ultime - Sardanapalooo : RT @tuttonapoli: Rai - Milik alla Roma, ci siamo! Domani l'agente a Trigoria per la chiusura: le ultime - tuttonapoli : Rai - Milik alla Roma, ci siamo! Domani l'agente a Trigoria per la chiusura: le ultime - infoitsport : Milik-Roma, oggi l’agente a Trigoria: tanti bonus per il Napoli. I dettagli del contratto – RAI - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RAI - Roma, l'agente di Milik atteso a Trigoria, ecco le cifre dell'affare col Napoli -