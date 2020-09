Radio Capital | Linus rivela il nuovo palinsesto

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Oggi, 16 settembre 2020, presso la Terrazza Martini di Milano,ha svelato il suovolto., nominato lo scorso aprile direttore editoriale delledel gruppo GEDI (, Deejay e m2o) e direttore artistico di, ha presentato il, in onda da lunedì 21 settembre. Il progetto di rivisitazione punta a rinnovare l’offerta, mantenendo però i capisaldi di, ovvero informazione e musica. Rivisitando in chiave contemporanea la sua anima giornalistica e la sua anima musicale,sarà “laperfetta per i tempi che stiamo ...

vivranda : La p4r0d1 e la wild a radio capital si vede che non è più massimo il direttore - Marilenapas : RT @franco_bagnasco: #Milano. Linus ha presentato il nuovo palinsesto di Radio Capital, che punta al femminile. - Marilenapas : RT @RepubblicaTv: Radio Capital, Pif: 'Il primo messaggio vocale lo mando a Briatore: un bulletto infantile': 'Il programma parlerà di sopr… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Radio Capital, Pif: 'Il primo messaggio vocale lo mando a Briatore: un bulletto infantile': 'Il programma parlerà di sopr… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Radio Capital, Pif: 'Il primo messaggio vocale lo mando a Briatore: un bulletto infantile': 'Il programma parlerà di sopr… -

Ultime Notizie dalla rete : Radio Capital

Entusiasmo sui social, in particolare su Twitter, dopo la notizia della fondazione a Siviglia, in Spagna, di un club di calcio a sette dedicato alla cantante italiana Sabrina Salerno. Che ora pensa di ...Penso a una radio di grande personalità , capace di reinterpretare in chiave contemporanea la propria essenza fatta di musica e informazione. Capital è la radio perfetta per i tempi che stiamo per vive ..."Capital è la radio perfetta per i tempi che stiamo per vivere". Linus nella nuova veste di direttore artistico presenta le novità di Radio Capital che dal 21 settembre dà il via alla nuova stagione c ...