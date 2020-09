Qui era solo una bambina, oggi è una famosa conduttrice: chi è? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella fotografia postata in basso era soltanto una bambina, oggi è una attrice, showgirl ed affermata conduttrice: la riconoscete? Simona Ventura, Fonte foto: Instagram (@simonaventura)Nello scatto messo in evidenza era soltanto una bambina che stava per affrontare il suo primo giorno di scuola, oggi è una famosissima showgirl, un’apprezzata attrice ed un’affermata conduttrice: la riconoscete? Occhi splendenti, un sorriso smagliante stampato sulle labbra che permetterebbe a chiunque di riconoscerla in ogni luogo, si è proprio lei la bellissima ed amatissima Simona Ventura. Nella foto, Super Simo probabilmente aveva circa 6 anni ed era al suo primo giorno di scuola, come si può intuire dalla cartella sulle spalle, dal colletto ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella fotografia postata in basso era soltanto unaè una attrice, showgirl ed affermata: la riconoscete? Simona Ventura, Fonte foto: Instagram (@simonaventura)Nello scatto messo in evidenza era soltanto unache stava per affrontare il suo primo giorno di scuola,è una famosissima showgirl, un’apprezzata attrice ed un’affermata: la riconoscete? Occhi splendenti, un sorriso smagliante stampato sulle labbra che permetterebbe a chiunque di riconoscerla in ogni luogo, si è proprio lei la bellissima ed amatissima Simona Ventura. Nella foto, Super Simo probabilmente aveva circa 6 anni ed era al suo primo giorno di scuola, come si può intuire dalla cartella sulle spalle, dal colletto ...

AntoVitiello : #Maldini a sky: “#Tonali è qui grazie alla sua determinazione, era impensabile un mese fa. La proprietà ha cambiato… - DiMarzio : #Milan, #Tonali si presenta: “Essere qui un’emozione. Era la mia prima scelta” - davidealgebris : Rousseau ci ha dato in Parlamento l'onorevoke No Vax Cunial 1) A pasquetta in pieno lock down se ne andava al ma… - DreamOfGeese : RT @settebello_: Qui per dirvi che hanno girato #BabyNetflix nella mia università e si sono appropriati di tutto un piano e quando avevamo… - elejasr : Un po' mi era mancato aspettare l'autobus qui sotto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Qui era 30% verde e 20% digitale, Von der Leyen ridisegna il recovery fund e rilancia il ruolo guida dell'UE EuNews Non era poi così male la ghiaia

La prima gara del Mugello nel mondiale di Formula 1 ha portato con sé una novità che, una volta, era consuetudine, ovvero il ritorno della ghiaia nelle vie di fuga. Un argomento noto ed arcinoto, chia ...

Giochi amatoriali internazionali 2021 saranno in Italia

I Giochi amatoriali internazionali del 2021 avranno luogo a giugno in Italia, sulla riviera adriatica. Ad annunciarlo è stato Bruno Molea, appena riconfermato alla presidenza dell’Associazione italian ...

Il genio di Gemito Dal romanzo alla mostra di Capodimonte

Un caso di «eterno ritorno», scrisse Alberto Savinio a proposito di Vincenzo Gemito, lo scultore che incarnava spirito e techne di un artigiano greco e il soffio vitale dell’arte ellenica, in una evol ...

La prima gara del Mugello nel mondiale di Formula 1 ha portato con sé una novità che, una volta, era consuetudine, ovvero il ritorno della ghiaia nelle vie di fuga. Un argomento noto ed arcinoto, chia ...I Giochi amatoriali internazionali del 2021 avranno luogo a giugno in Italia, sulla riviera adriatica. Ad annunciarlo è stato Bruno Molea, appena riconfermato alla presidenza dell’Associazione italian ...Un caso di «eterno ritorno», scrisse Alberto Savinio a proposito di Vincenzo Gemito, lo scultore che incarnava spirito e techne di un artigiano greco e il soffio vitale dell’arte ellenica, in una evol ...