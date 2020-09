“Quel diritto alla libertà negato”, Animalisti Italiani: “Prosegue la persecuzione degli orsi a Trento” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dopo l’ennesima cattura di quello che presumiamo sia M49, condotto nel Casteller, struttura ormai al limite della sua capienza, dove è stato condannato ad una vita in cattività, la Provincia Autonoma di Trento, torna alla carica contro la mamma orsa JJ4. In queste ore sono state posizionate sul territorio le trappole per la sua cattura.Chiediamo che si faccia immediatamente marcia indietro: l’orsa è innocente, cercava solo di proteggere i suoi cuccioli dai cacciatori che indebitamente hanno invaso il suo territorio“: lo afferma in una nota l’associazione Animalisti Italiani. “La struttura del Casteller non è in grado di contenere altri orsi; verrebbero meno le necessità etologiche degli animali nonché la tutela del loro ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dopo l’ennesima cattura di quello che presumiamo sia M49, condotto nel Casteller, struttura ormai al limite della sua capienza, dove è stato condannato ad una vita in cattività, la Provincia Autonoma di Trento, tornacarica contro la mamma orsa JJ4. In queste ore sono state posizionate sul territorio le trappole per la sua cattura.Chiediamo che si faccia immediatamente marcia indietro: l’orsa è innocente, cercava solo di proteggere i suoi cuccioli dai cacciatori che indebitamente hanno invaso il suo territorio“: lo afferma in una nota l’associazione. “La struttura del Casteller non è in grado di contenere altri; verrebbero meno le necessità etologicheanimali nonché la tutela del loro ...

