Processo Vannini: le emozioni dei genitori dopo l’udienza (VIDEO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Al termine dell’udienza durante la quale il procuratore generale ha chiesto 14 anni per i Ciontoli, Marina Conte e Valerio Vannini esprimono le loro sensazioni a caldo. Soddisfazione, conferme, speranza. Sofferenza, emozioni, dolore. Sentimenti contrastanti ed inevitabili, quelli che aggrediscono i genitori di Marco Vannini ogni volta che rivivono attraverso le udienze processuali la morte … L'articolo Processo Vannini: le emozioni dei genitori dopo l’udienza (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Al termine dell’udienza durante la quale il procuratore generale ha chiesto 14 anni per i Ciontoli, Marina Conte e Valerioesprimono le loro sensazioni a caldo. Soddisfazione, conferme, speranza. Sofferenza,, dolore. Sentimenti contrastanti ed inevitabili, quelli che aggrediscono idi Marcoogni volta che rivivono attraverso le udienze processuali la morte … L'articolo: ledeil’udienza () proviene da www.meteoweek.com.

melinacugliari : RT @nonela_radio: Omicidio Vannini. Il Procuratore Generale: “14 anni di carcere a tutta la famiglia Ciontoli” - Tg3web : Al processo per la morte di Marco Vannini l'accusa ha chiesto la condanna a 14 anni per omicidio volontario per Ant… - melinacugliari : RT @Signorasinasce: #OmicidioVannini , il procuratore chiede #14anni per la famiglia #Ciontoli nel processo di #appellobis. 'Fu omicidio vo… - maurizionicolar : RT @Signorasinasce: #OmicidioVannini , il procuratore chiede #14anni per la famiglia #Ciontoli nel processo di #appellobis. 'Fu omicidio vo… - Diana01101922 : RT @Signorasinasce: #OmicidioVannini , il procuratore chiede #14anni per la famiglia #Ciontoli nel processo di #appellobis. 'Fu omicidio vo… -