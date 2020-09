Probabili formazioni Parma-Napoli: prima giornata Serie A 2020/21 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le Probabili formazioni di Parma-Napoli, match della prima giornata di Serie A 2020/21. Si gioca alle 12:30 di domenica 20 settembre nella cornice dello Stadio Tardini. Ripartirà in casa il nuovo Parma targato Fabio Liverani, che nell’anticipo del lunch match affronterà il Napoli di Rino Gattuso, pronto per un nuovo campionato in seguito agli alti e ai bassi che l’ultima stagione ha regalato. LE Probabili formazioni DELLA prima giornata Parma – Liverani invece dovrebbe riproporre anche in terra emiliana il suo 4-3-1-2, con il quale aveva messo in luce un buon gioco a Lecce, nonostante la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ledi, match delladi/21. Si gioca alle 12:30 di domenica 20 settembre nella cornice dello Stadio Tardini. Ripartirà in casa il nuovotargato Fabio Liverani, che nell’anticipo del lunch match affronterà ildi Rino Gattuso, pronto per un nuovo campionato in seguito agli alti e ai bassi che l’ultima stagione ha regalato. LEDELLA– Liverani invece dovrebbe riproporre anche in terra emiliana il suo 4-3-1-2, con il quale aveva messo in luce un buon gioco a Lecce, nonostante la ...

romanewseu : #HellasVeronaRoma, le probabili formazioni: incognita #Kumbulla, #Pellegrini e #Mkhitaryan dietro a #Dzeko #ASRoma… - atmilan1899 : #Shamrock Rovers-#Milan: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - milansette : Le probabili formazioni di Milan-Bologna: Rebic titolare, per Tonali solo panchina - sportli26181512 : Le probabili formazioni di Milan-Bologna: Rebic titolare, per Tonali solo panchina: La Serie A.… - junews24com : Juve-Sampdoria, Pirlo scioglie le riserve: è l'idea del Maestro per l'attacco - -