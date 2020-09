Prezzi gonfiati e certificati falsi | lo scandalo mascherine costato milioni di euro all’Italia

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Partire diacquistate con finte fideiussioni nel periodo peggiore della pandemia in Italia, con il lockdown che costringeva in casa le famiglie, e poi vendute agli enti pubblici a, anche cento volte più del valore reale in certi casi. Costringendo così lo Stato a degli esborsi perdi. In alcune circostanze, le protezioni erano anche prive di certificazioni. Una volta che la fase più acuta dell’emergenza Covid-19 sembra ormai alle spalle, la Procura di Roma ha così iniziato a muoversi per fare chiarezza su quanto accaduto nei mesi scorsi. Con i magistrati guidati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo che hanno già aperto quattro diversi fascicoli, con una decina di persone indagate per frode in ...