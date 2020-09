Prete assassinato. Don Mario: “Viviamo la strada senza ripari da così tragici epiloghi” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Come don Roberto Malgesini e migliaia di altri sacerdoti ‘umili servitori di Dio’, anche don Mario Salerno ha scelto la trincea, la strada dell’aiuto agli ultimi e ai diseredati. Insieme con i volontari della Parrocchia di San Demetrio e della associazione ‘Venite Libenter’ raggiunge di sera i clochard accovacciati sui marciapiedi e, nei locali della parrocchia di via Dalmazia, organizza per loro la cena con distribuzione di centinaia di cesti di viveri (foto in alto). La notizia dell’assassinio di don Roberto Malgesini da parte di un tunisino irregolare e già più volte ‘espulso’ dal territorio nazionale l’ha colpito, non certo sorpreso. “Il rischio è sempre attuale”, afferma don Mario Salerno. “Quando ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Come don Roberto Malgesini e migliaia di altri sacerdoti ‘umili servitori di Dio’, anche donSalerno ha scelto la trincea, ladell’aiuto agli ultimi e ai diseredati. Insieme con i volontari della Parrocchia di San Demetrio e della associazione ‘Venite Libenter’ raggiunge di sera i clochard accovacciati sui marciapiedi e, nei locali della parrocchia di via Dalmazia, organizza per loro la cena con distribuzione di centinaia di cesti di viveri (foto in alto). La notizia dell’assassinio di don Roberto Malgesini da parte di un tunisino irregolare e già più volte ‘espulso’ dal territorio nazionale l’ha colpito, non certo sorpreso. “Il rischio è sempre attuale”, afferma donSalerno. “Quando ...

