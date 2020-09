Preliminari Champions League: out Stella Rossa e Dinamo Zagabria (Di mercoledì 16 settembre 2020) Due sconfitte illustre nel terzo turno dei Preliminari di Champions League dopo l’uscita del Benfica. Fatale questa sera per la Stella Rossa i calci di rigore dopo l’errore di Falcinelli, out anche la Dinamo Zagabria. Passano Maccabi Tel Aviv, Midtjyllande e Molde. Questi i risultati della sera: Omonia-Stella Rossa 5-3 dcr (1-1 al 120’) Ferencvaros-Dinamo Zagabria 2-1 Maccabi Tel Aviv-Dynamo Brest 1-0 Qarabag-Molde 5-6 dcr (0-0 al 120’) Midtjylland-Young Boys 3-0 Foto: twitter Stella Rossa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Due sconfitte illustre nel terzo turno deididopo l’uscita del Benfica. Fatale questa sera per lai calci di rigore dopo l’errore di Falcinelli, out anche la. Passano Maccabi Tel Aviv, Midtjyllande e Molde. Questi i risultati della sera: Omonia-5-3 dcr (1-1 al 120’) Ferencvaros-2-1 Maccabi Tel Aviv-Dynamo Brest 1-0 Qarabag-Molde 5-6 dcr (0-0 al 120’) Midtjylland-Young Boys 3-0 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

