Polvere, il podcast su Marta Russo: le persone dell'ottava puntata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il movente è incerto, la pistola e il bossolo non si trovano. Oltre alle testimonianze oculari che cosa resta dell'impianto accusatorio? Quella particella di Polvere da sparo trovata sul davanzale dell'aula 6. Ma quella particella non è detto che sia Polvere da sparo e la perizia, da cui tutto è partito, è sbagliata. Carlo TorrePerito super partes nominato dalla Corte. Secondo Torre le tracce sulla finestra dell'aula 6 non sono con certezza residui di sparo. Giampiero PellegriniAssiste alla perquisizione della casa di Salvatore Ferraro e vede i poliziotti toccare libri e borse senza indossare i guanti. Luciano GarofanoIl capo dei RIS che già all'epoca sosteneva che quella particella sulla finestra ...

Secondo la perizia della Polizia scientifica lo sparo è partito da una finestra della stanza numero 6, l’aula degli assistenti dell’Istituto di Filosofia del diritto. In quella stanza c’è un telefono.

