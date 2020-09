Polvere, il podcast su Marta Russo: le persone della sesta puntata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Due mesi dopo lo sparo, una studentessa di Statistica dice di aver visto Scattone e Ferraro la mattina del 9 maggio. Sembravano andare di fretta e avevano un atteggiamento strano. Si chiama Giuliana Olzai ed è la terza testimone, dopo Lipari e Alletto. Possiamo fidarci delle testimonianze oculari? Possiamo fidarci della nostra memoria oppure è uno strumento troppo imperfetto per considerarlo attendibile?Giuliana OlzaiCasalinga e studentessa di Statistica di 44 anni. Riconosce Scattone dopo due mesi dal 9 maggio vedendo il suo volto in televisione. Ha già collaborato con la Polizia in passato.I fratelli di OlzaiBanditi sardi.Italo OrmanniIl Pubblico ministero al quale il dirigente della Polizia e uomo dei Servizi segreti Nicola Calipari raccomanda Olzai perché “persona di fiducia”. Piergiorgio ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Due mesi dopo lo sparo, una studentessa di Statistica dice di aver visto Scattone e Ferraro la mattina del 9 maggio. Sembravano andare di fretta e avevano un atteggiamento strano. Si chiama Giuliana Olzai ed è la terza testimone, dopo Lipari e Alletto. Possiamo fidarci delle testimonianze oculari? Possiamo fidarcinostra memoria oppure è uno strumento troppo imperfetto per considerarlo attendibile?Giuliana OlzaiCasalinga e studentessa di Statistica di 44 anni. Riconosce Scattone dopo due mesi dal 9 maggio vedendo il suo volto in televisione. Ha già collaborato con la Polizia in passato.I fratelli di OlzaiBanditi sardi.Italo OrmanniIl Pubblico ministero al quale il dirigentePolizia e uomo dei Servizi segreti Nicola Calipari raccomanda Olzai perché “persona di fiducia”. Piergiorgio ...

Oltre alle testimonianze oculari che cosa resta dell’impianto accusatorio? Quella particella di polvere da sparo trovata sul davanzale dell’aula 6. Ma quella particella non è detto che sia polvere da ...

Secondo la perizia della Polizia scientifica lo sparo è partito da una finestra della stanza numero 6, l’aula degli assistenti dell’Istituto di Filosofia del diritto. In quella stanza c’è un telefono.

