Polvere, il podcast su Marta Russo: le persone della quarta puntata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per cinque settimane Alletto dice di non essere mai entrata in quell’aula. Giura sulla testa dei suoi figli e continua a dire di non sapere nulla anche quando arrestano il direttore dell’Istituto, Bruno Romano, e quando viene messa a confronto con Lipari. Poi, il 14 giugno, cambia versione: “Ho visto Giovanni Scattone sparare e Salvatore Ferraro mettersi le mani nei capelli”. Perché? E perché non ha parlato prima? Di cosa aveva paura?Gabriella AllettoSegretaria dell’Istituto di Filosofia del diritto e seconda testimoneBruno RomanoIl direttore dell’Istituto di Filosofia del diritto viene arrestato.Domenico VulpianiIl capo della Digos cui Alletto dice di aver visto chi ha sparato.LucaIl testimone secondo cui i ricordi di Maria Chiara Lipari sono confusi. Francesco LiparotaL’impiegato che dice di aver fatto i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per cinque settimane Alletto dice di non essere mai entrata in quell’aula. Giura sulla testa dei suoi figli e continua a dire di non sapere nulla anche quando arrestano il direttore dell’Istituto, Bruno Romano, e quando viene messa a confronto con Lipari. Poi, il 14 giugno, cambia versione: “Ho visto Giovanni Scattone sparare e Salvatore Ferraro mettersi le mani nei capelli”. Perché? E perché non ha parlato prima? Di cosa aveva paura?Gabriella AllettoSegretaria dell’Istituto di Filosofia del diritto e seconda testimoneBruno RomanoIl direttore dell’Istituto di Filosofia del diritto viene arrestato.Domenico VulpianiIl capoDigos cui Alletto dice di aver visto chi ha sparato.LucaIl testimone secondo cui i ricordi di Maria Chiara Lipari sono confusi. Francesco LiparotaL’impiegato che dice di aver fatto i ...

Otto puntate, quasi trecento minuti, tutte subito disponibili e free, sull'omicidio della studentessa, fulminata da un solo colpo di pistola all'Università La Sapienza.

