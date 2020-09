Polvere Il caso Marta Russo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Hanno sparato!” urla Iolanda. Ha sentito un rumore sordo e ha visto la sua amicacadere. È il 9 maggio 1997 emorirà qualche giorno dopo. Chi ha sparato? E perché? La pistola e il bossolo non si trovano. Poi arriva la perizia della Polizia scientifica: c’è una particella dida sparo sul davanzale di un’aula universitaria, la stanza numero 6. Il 14 giugno arrestano Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro con l’accusa di omicidio volontario. Ma quella perizia, da cui tutto è cominciato, è sbagliata. Una storia (troppo) italiana: ilè il primo podcast di Huffpost (di M. Feltri) Il 9 maggio 1997...

Dove eravate cinque settimane fa? Con chi avete parlato? Qualcuno può confermare la vostra versione? Gli alibi di Scattone e Ferraro sono incerti. Scattone forse quella mattina è arrivato all'Istituto ...