Polpette di zucchine melanzane carne

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Se cercate un secondo o un antipasto originale, facile e veloce da preparare questa ricetta per le è proprio la ricetta perfetta, comoda per ogni occasione. Vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 250 g di300 g di300 g dimacinata di vitello/manzo125 g di formaggio spalmabile150 g di mollica di paneSale fino q.b.Olio per friggere4-5 cucchiai di pangrattatoIniziamo la preparazione delle e philadelphia quindi per prima cosa lavate le, togliete le due estremità e poi grattugiate. Fate lo stesso con lee infine strizzate bene le, aiutandovi con un canovaccio pulito ed asciutto, e poi trasferitele in un contenitore. Continuate la preparazione delle ...