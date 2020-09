(Di mercoledì 16 settembre 2020) Parigi, 16 set. (Adnkronos) - Il regista Roman, che aveva rinunciato all'ultima cerimonia di César sotto la pressione delle proteste femministe seguite alle nuove accuse di violenza sessuale, è entrato "d'ufficio" tra i 182 membri dellagenerale dell'Académie des arts et techniques du cinéma, l'accademia che dal 1976 assegna annualmente i premi César, ai migliori film e alle principali figure professionali del cinema francese. Il 29 settembre questa, i cui membri sono stati nominati lunedì sera, eleggerà per un mandato biennale, rinnovabile una volta, il nuovo consiglio direttivo dell'associazione dei César. Alla presidenza andrà un tandem composto da una donna e un uomo. Negli ultimi mesi i Premi ...

TV7Benevento : Polanski nella nuova assemblea Cesar, riparte la polemica... - Brusa_P : @takaperfect Certo. Questa però è un'aggravante. Soprattutto considerato il fatto che, come tutti a Hollywood, sa b… -

Ultime Notizie dalla rete : Polanski nella

Adnkronos

Lo sapete: Kate Winslet s’è pentita d’aver lavorato con Roman Polanski e Woody Allen, ha detto a Vanity Fair America – testuale – che cazzo stavo facendo (rispondo io: due dei tuoi film migliori, Carn ...Se la curiosità è vedere nelle parti girate a Hollywood personaggi come Sharon Tate e Roman Polanski, l’aspetto più illuminante è seguire giorno per giorno il suo sogno: realizzare il più grande film ...In questi giorni al Toronto Film Festival per presentare il suo ultimo film Ammonite, Kate Winslet in una intervista a Variety ha ammesso di avere dei grandi rimorsi riguardo certi momenti della sua c ...