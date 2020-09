PlayStation Plus Collection annunciato! Tanti giochi gratis su PS5 per tutti gli abbonati

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Al di là deiannunci riguardanti videoin senso stretto, Sony ha anche rivelato un servizio che garantirà l'accesso a un catalogo di titoli indubbiamente interessante su PS5. Ecco.Si tratta diPS4 che nella presentazione di Sony vengono definiti come produzioni di particolare rilievo. In parole povere glialdovrebbero avere accesso almeno a questisu PS5.Tra icitati nel trailer troviamo:Leggi altro...

Sony ha svelato il prezzo e la data di uscita di PS5. Confermati anche Final Fantasy XVI, e un nuovo capitolo di God of War. La battaglia per la nuova generazione di console può cominciare. Le ultime ...Ora è ufficiale: Playstation 5 uscirà il 19 novembre in Italia a 499 euro mentre la Digital Edition, che ricordiamo essere priva del lettore Blu Ray Ultra HD, verrà invece proposta a centor euro in me ...Sony ha così deciso di concludere la presentazione con la visualizzazione dell’edizione standard della PlayStation 5 al prezzo di 499 euro, mentre la Digital Edition è di 399 euro. Entrambe le version ...