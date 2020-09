Playstation 5 | ora è tutto ufficiale | prezzi | caratteristiche | specifiche tecniche e accessori

(Di giovedì 17 settembre 2020) Al termine dell’ultimo evento che è durato poco meno di un’ora da parte di Sony, che ha fugato gli ultimi dubbi di migliaia di appassionati sull’uscita della5, nonchè sulle, tutti argomenti di svariate speculazioni nel corso dei mesi.Confermate le due versioni, che differiscono per la presenza o la mancanza del lettore ottico per l’inserimento dei dischi, la prima è soprannominata Edizione Standard mentre quella priva del lettore Blu-ray 4K potrà installare ovviamente solo i giochi in digitale e per l’appunto è ribattezzata Edizione Digitale. A differenza della concorrente XBOX series X e S, la console nipponica ha adottato un design differente dalle dimensioni generose ma ...

BallewEsen : RT @MarcoFabrizio1: Novità su PS5 ora! ?? - Charisty13 : @FycogX Sinceramente? Poche conferme. Io sto pensando per la prima volta di prendere una console oltre a Nintendo e… - infoitscienza : PS5 prezzi e data di lancio: ora sappiamo tutto su PlayStation 5 - BreellNashawn : So playstation 5 ta sali aki 2 luna ora mi cumpre coi ta ghost mode pun bon 4/5 luna - DarioConti1984 : PS5 prezzi e data di lancio: ora sappiamo tutto su PlayStation 5 | SmartWorld -

La catena francese FNAC si sta preparando per far partire i preorder di PS5. Diverse pubblicità, infatti, sono comparse nei suoi negozi, una cosa che potrebbe suggerire che le prenotazioni potrebbero ...Sono stati molti i rumor che si sono susseguiti in questi mesi, ma ora che abbiamo assistito al nuovo evento digitale dedicato a PlayStation 5 è arrivata la conferma ufficiale, il seguito del God of W ...PlayStation 5 arriva a novembre. Si è appena concluso l’evento online organizzato da Sony in cui, oltre ai numerosi videogiochi mostrati e in arrivo presto sulla prossima generazione PlayStation, la c ...