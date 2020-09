Playoff NBA, la “gufata” di Magic Johnson: “Finale Lakers-Clippers”. Ma Denver rimonta da 3-1 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo la clamorosa rimonta dei Denver Nuggets, che hanno rimontato i Los Angeles Clippers da 3-1 nella serie di semifinale della Western Conference NBA, sul web impazza il tweet di Magic Johnson. La leggenda dei Los Angeles Lakers aveva infatti scritto così lo scorso 11 settembre: “Non sto nella pelle per vedere la finale di Conference tra Lakers e Clippers! La battaglia dei migliori di Los Angeles!”. Il tutto scritto quando i Clippers conducevano la serie di semifinale per 3-1, ma i Nuggets di Murray e Jokic hanno ribaltato il risultato con tre vittorie consecutive. Il 4-3 finale rende il tweet di Johnson una delle più classiche “gufate”. Il tweet di Magic Johnson I’m ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo la clamorosadeiNuggets, che hannoto i Los Angeles Clippers da 3-1 nella serie di semifinale della Western Conference NBA, sul web impazza il tweet di. La leggenda dei Los Angelesaveva infatti scritto così lo scorso 11 settembre: “Non sto nella pelle per vedere la finale di Conference trae Clippers! La battaglia dei migliori di Los Angeles!”. Il tutto scritto quando i Clippers conducevano la serie di semifinale per 3-1, ma i Nuggets di Murray e Jokic hanno ribaltato il risultato con tre vittorie consecutive. Il 4-3 finale rende il tweet diuna delle più classiche “gufate”. Il tweet diI’m ...

