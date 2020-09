Pizza alla Meloni: la leader di Fdi pizzaiola a Napoli (VIDEO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Pizza Meloni: la leader di Fratelli d’Italia oggi a Napoli diventa Pizzaiola per un giorno. Stende, condisce e inforna nella pizzeria Fresco sul lungomare. “Ho sempre sognato fare questa cosa” svela mentre usa la pala per mettere la Margherita appena preparata nel forno a legno. “Sono andata bene?” chiede ai Pizzaioli e ai tanti curiosi affacciati con la Pizza fumante tra le mani. Direttamente dal menù speciale elezioni regionali il tipico piatto napoletano è servito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto: ladi Fratelli d’Italia oggi adiventaiola per un giorno. Stende, condisce e inforna nella pizzeria Fresco sul lungomare. “Ho sempre sognato fare questa cosa” svela mentre usa la pala per mettere la Margherita appena preparata nel forno a legno. “Sono andata bene?” chiede aiioli e ai tanti curiosi affacciati con lafumante tra le mani. Direttamente dal menù speciale elezioni regionali il tipico piatto napoletano è servito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

