Pioli: “Ibrahimovic ha recuperato, Tonali è pronto” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con lo Shamrock Rovers, valida per il secondo turno preliminare. Questo è solo l’inizio del percorso che abbiamo cominciato nella passata stagione. Tre settimane non sono molte per prepararci ma abbiamo fatto ciò che serve per farsi trovare pronti. Abbiamo assenze importanti, ma Tonali, Diaz e Tatarusanu hanno già chiaro quello che vogliamo fare. L’Europa è l’habitat di una squadra gloriosa come il Milan. Ibrahimovic ha recuperato, Tonali è maturo e pronto. Rinnovo Donnarumma? Si sta comportando bene, gli ho fatto i complimenti per la presenza e la disponibilità. Del mercato tireremo le somme soltanto alla sosta di ottobre. Il vice di Ibrahimovic ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con lo Shamrock Rovers, valida per il secondo turno preliminare. Questo è solo l’inizio del percorso che abbiamo cominciato nella passata stagione. Tre settimane non sono molte per prepararci ma abbiamo fatto ciò che serve per farsi trovare pronti. Abbiamo assenze importanti, ma, Diaz e Tatarusanu hanno già chiaro quello che vogliamo fare. L’Europa è l’habitat di una squadra gloriosa come il Milan. Ibrahimovic haè maturo e pronto. Rinnovo Donnarumma? Si sta comportando bene, gli ho fatto i complimenti per la presenza e la disponibilità. Del mercato tireremo le somme soltanto alla sosta di ottobre. Il vice di Ibrahimovic ...

napolista : Pioli: “Ibrahimovic ha recuperato, Tonali è pronto” L’allenatore del Milan ha presentato in conferenza la sfida di… - AdamSinurat : RT @AntoVitiello: #Pioli in conferenza: '#Ibrahimovic ha recuperato bene. ho fatto i complimenti a #Donnarumma per la sua disponibilità, pe… - sepulationpablo : RT @AntoVitiello: #Pioli in conferenza: '#Ibrahimovic ha recuperato bene. ho fatto i complimenti a #Donnarumma per la sua disponibilità, pe… - Bagarotzo : RT @AntoVitiello: #Pioli in conferenza: '#Ibrahimovic ha recuperato bene. ho fatto i complimenti a #Donnarumma per la sua disponibilità, pe… - marcovarini : RT @AntoVitiello: #Pioli in conferenza: '#Ibrahimovic ha recuperato bene. ho fatto i complimenti a #Donnarumma per la sua disponibilità, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Ibrahimovic Calcio, doppietta di Ibra e Sassuolo ko 2-1 con il Milan Affaritaliani.it