Pier Silvio Berlusconi, la confessione shock “Se non lo faccio per tre giorni impazzisco” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non c’è che dire sul fatto che Pier Silvio Berlusconi sia ad oggi uno degli uomini più importanti e più influenti del nostro paese. Da sempre molto riservato, il compagno di Silvia Toffanin non ha mai amato parlare di se e della sua vita privata. Ad ogni modo, essendo un imprenditore molto noto nel nostro paese e titolare di una importante azienda televisiva, Pier Silvio in alcune occasioni ha dovuto parlare di se.Proprio ultimamente il figlio dell’ex Premier ha rilasciato un’importante intervista a Tv sorrisi e canzoni, parlando a raffica della sua vita privata. Ma cosa ha dichiarato? Pier Silvio Berlusconi, un fiume in piena per Tv Sorrisi e canzoni Come abbiamo avuto modo di vedere, Pier ... Leggi su controcopertina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non c’è che dire sul fatto chesia ad oggi uno degli uomini più importanti e più influenti del nostro paese. Da sempre molto riservato, il compagno di Silvia Toffanin non ha mai amato parlare di se e della sua vita privata. Ad ogni modo, essendo un imprenditore molto noto nel nostro paese e titolare di una importante azienda televisiva,in alcune occasioni ha dovuto parlare di se.Proprio ultimamente il figlio dell’ex Premier ha rilasciato un’importante intervista a Tv sorrisi e canzoni, parlando a raffica della sua vita privata. Ma cosa ha dichiarato?, un fiume in piena per Tv Sorrisi e canzoni Come abbiamo avuto modo di vedere,...

zazoomblog : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ancora niente nozze ma qual è la vera motivazione? - #Silvia #Toffanin… - Maywemeetaga1in : Io nella prossima vita voglio rinascere Tiní: sulla busta paga di Pier Silvio per dire due parole in croce a puntat… - CinziaSpadacci2 : @IsraelYaman @CClub1989 @CanYamanMedia @canyaman1989 @ozgecangurel @FARKTRGT @ilkerbilgi @cuneytsayil… - knockinevenstar : AVETE TAGLIATO IL SORRISO DI CATE BLANCHETT! PIER SILVIO FAI SCHIFO! #IlSignoreDegliAnelli - quelladihopper : Sono le 21.36 e il #GFVIP è già in onda. Grazie Pier Silvio che hai ascoltato le nostre preghiere -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio Silvia Toffanin e Pier Silvio. Il particolare che sicuramente ti è sfuggito Yeslife Pier Silvio Berlusconi, la confessione: “Se non lo faccio per tre giorni di fila impazzisco”

E’ un uomo decisamente riservato e poco incline e parlare di sé e della sua vita privata, Pier Silvio Berlusconi. Ma ora, in una lunga e appassionata intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha aperto parec ...

Vivendi-Mediaset, segnali di disgelo. Le ipotesi sul tavolo

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue, avviata la trattativa fra Mediaset e Vivendi per comporre la lite giudiziaria e rilanciare se possibile un progetto comune. Primi segnali di pace fra Vive ...

orsi & tori

Non era mai successo che una banca dello Stato, anche se particolare come Amco, si trovasse in conflitto con le due più importanti banche italiane, Intesa Sanpaolo e Unicredit. È successo per il conco ...

E’ un uomo decisamente riservato e poco incline e parlare di sé e della sua vita privata, Pier Silvio Berlusconi. Ma ora, in una lunga e appassionata intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha aperto parec ...Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue, avviata la trattativa fra Mediaset e Vivendi per comporre la lite giudiziaria e rilanciare se possibile un progetto comune. Primi segnali di pace fra Vive ...Non era mai successo che una banca dello Stato, anche se particolare come Amco, si trovasse in conflitto con le due più importanti banche italiane, Intesa Sanpaolo e Unicredit. È successo per il conco ...