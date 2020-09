Piazza Affari in rosso. Borse caute aspettando FOMC (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – La Borsa di Milano esprime prudenza a metà giornata, in sintonia con gli altri Eurolistini, che attendono le decisioni del FOMC questa sera. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,187. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Tra le principali Borse europee piatta Francoforte, che sosta sulla parità, tentenna Londra, che cede lo 0,22%, mentre è piatta Parigi. Sottotono Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,50%. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+2,69%), Nexi (+2,40%), Saipem (+2,29%) e DiaSorin (+2,17%)., quest’ultima dopo il via libera dell’UE al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – La Borsa di Milano esprime prudenza a metà giornata, in sintonia con gli altri Eurolistini, che attendono le decisioni delquesta sera. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,187. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Tra le principalieuropee piatta Francoforte, che sosta sulla parità, tentenna Londra, che cede lo 0,22%, mentre è piatta Parigi. Sottotono, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,50%. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+2,69%), Nexi (+2,40%), Saipem (+2,29%) e DiaSorin (+2,17%)., quest’ultima dopo il via libera dell’UE al ...

