Giuseppe Montanti, mandante dell'omicidio del giudice Livatino, ha ottenuto un Permesso premio a pochi giorni dalla trentesima ricorrenza dell'omicidio. Un Permesso premio di nove ore, proprio nella settimana delle commemorazioni per i trent'anni dall'omicidio per cui era finito in carcere. A ottenere il Permesso – riporta Agi – è Giuseppe Montanti, 64 anni, condannato all'ergastolo per … L'articolo Permesso premio al mandante dell'omicidio Livatino, a trent'anni esatti dalla morte proviene da leggilo.org.

