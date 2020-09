Perchè TikTok ha venduto tutto agli americani, tranne gli algoritmi (Di mercoledì 16 settembre 2020) ByteDance, società che ha fondato TikTok, ha ceduto agli americani solo parte del proprio lavoro. I cinesi vogliono tenersi stretto il “motore” che influenza le scelte degli utenti nel social network. La trattativa per il passaggio di proprietà del marchio TikTok prosegue, anche se non senza intoppi. Il più grande è legato in particolare a … L'articolo Perchè TikTok ha venduto tutto agli americani, tranne gli algoritmi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) ByteDance, società che ha fondato, ha cedutosolo parte del proprio lavoro. I cinesi vogliono tenersi stretto il “motore” che influenza le scelte degli utenti nel social network. La trattativa per il passaggio di proprietà del marchioprosegue, anche se non senza intoppi. Il più grande è legato in particolare a … L'articolo Perchèhagliproviene da www.meteoweek.com.

