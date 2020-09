Perché l' omicida del prete di Como era in Italia nonostante due mandati di espulsione? 

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 settembre 2020) AGI –; Radhi Mahmoudi, l'di don Roberto Malgesini, era ancora indue provvedimenti di espulsione? Il suo caso non è isolato, anzi appare emblematico della difficoltà a gestire i cosiddetti irregolari inapplicando una legge che l'avvocato milanese Mauro Straini, esperto in materia, definisce “utopica in quanto inapplicabile sia dalla parte dello Stato che della persona espulsa ”. Le due espulsioni sulla carta di Mahmoudi Il cittadino tunisino reo confesso dell'omicidio deldidevoto ai poveri, non avrebbe più avuto diritto a stare nel nostro Paese dal 2014. Arrivato nel 1993 si era sposato con una ragazzana e lavorava, poi il ...