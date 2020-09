Patrizia De Blanck veste i panni di Gemma Galgani al GF Vip: “Voglio l’amore…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo show della contessa continua: Patrizia De Blanck veste i panni di Gemma Galgani e le fa il verso all’interno della Casa. Le aspettative di Alfonso Signorini sullo show della contessa non sono state deluse: adesso Patrizia De Blanck veste i panni di Gemma Galgani. Prima lo scontro con Tommaso Zorzi, “Sei uno stron**” ha … L'articolo Patrizia De Blanck veste i panni di Gemma Galgani al GF Vip: “Voglio l’amore…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo show della contessa continua:Dedie le fa il verso all’interno della Casa. Le aspettative di Alfonso Signorini sullo show della contessa non sono state deluse: adessoDedi. Prima lo scontro con Tommaso Zorzi, “Sei uno stron**” ha … L'articoloDedial GF Vip: “Voglio l’amore…” proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Blanck Patrizia De Blanck accusa Lele Mora. Al GfVip5 scatta la censura Il Tempo Flavia Vento si è ritirata dal Gf Vip

La 43enne non è riuscita a superare il distacco da... Flavia Vento dopo un solo giorno nella casa del GF Vip, ha deciso di abbandonare il reality. Il motivo? Non riusciva più a stare lontano dai suoi ...

Patrizia De Blanck si spoglia in diretta tv: il commento della D’Urso

Alla quinta edizione del Grande Fratello Vip il primo siparietto bollente è stato quello di Patrizia De Blanck, che si è spogliata a favore delle telecamere. A Pomeriggio Cinque il pubblico ha assisti ...

Flavia Vento lascia GF Vip. De Blanck sbotta: “Ca**o sei venuta a fare?”

Le intenzioni della showgirl si sono trasformate in un vero e proprio ritiro: Flavia Vento è andata via dal Grande Fratello Vip dopo 24 ore dal suo ingresso. Ha sentito la forte mancanza dei suoi cani ...

