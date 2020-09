Patrizia De Blanck choc al GF Vip: “Ne ho visti tanti nella mia vita…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da quando è entrata nella Casa del GF Vip Patrizia De Blanck non ha smesso di stupire. E in poche ore si è già guadagnata la palma di protagonista indiscussa di questa edizione. Non ha peli sulla lingua la contessa e l’ha dimostrato immediatamente anche con i suoi coinquilini. Dapprima con Tommaso Zorzi, praticamente appena arrivata in salotto, durante la diretta: “No, a te non ti saluto – ha tuonato la contessa hai detto in un’intervista che sono una nobile decaduta ma non me pare che so tanto decaduta… str***”. Così Patrizia è riuscita ad ammutolire l’influencer e content creator 25enne da un milione di follower che ha sempre la risposta pronta. Ma in quell’occasione Zorzi non è riuscito a darle una risposta all’altezza ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da quando è entrataCasa del GF VipDenon ha smesso di stupire. E in poche ore si è già guadagnata la palma di protagonista indiscussa di questa edizione. Non ha peli sulla lingua la contessa e l’ha dimostrato immediatamente anche con i suoi coinquilini. Dapprima con Tommaso Zorzi, praticamente appena arrivata in salotto, durante la diretta: “No, a te non ti saluto – ha tuonato la contessa hai detto in un’intervista che sono una nobile decaduta ma non me pare che so tanto decaduta… str***”. Cosìè riuscita ad ammutolire l’influencer e content creator 25enne da un milione di follower che ha sempre la risposta pronta. Ma in quell’occasione Zorzi non è riuscito a darle una risposta all’altezza ...

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - john__pemberton : RT @AndreaGalastro: qui per segnalarvi naike rivelli che fa polemica contro barbara d’urso (che l’ha diffidata), inquadrando pomeriggio 5 n… - AndreaGalastro : qui per segnalarvi naike rivelli che fa polemica contro barbara d’urso (che l’ha diffidata), inquadrando pomeriggio… -