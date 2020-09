Patrizia De Blanck al GF Vip, spunta il cachet: quanti soldi ha preso la ‘regina’ della Casa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il GF Vip 5 è appena iniziato ma, anche se mancano ancora diversi vipponi che entreranno venerdì, c’è già una regina nella Casa. Stiamo parlando di Patrizia De Blanck che, in appena ventiquattro ore, ha regalato al pubblico momenti di trash memorabili. La contessa 75enne è senza freni. Si è già resa protagonista di scontri accesi con gli inquilini, a cui ha riservato parole anche forti, e persino di un momento a ‘luci rosse’. Era entrata da pochi minuti quando in salotto ha sbroccato a Tommaso Zorzi: “No, a te non ti saluto – ha tuonato la contessa hai detto in un’intervista che sono una nobile decaduta ma non me pare che so tanto decaduta… str***”. Così Patrizia De Blanck è riuscita ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il GF Vip 5 è appena iniziato ma, anche se mancano ancora diversi vipponi che entreranno venerdì, c’è già una regina nella. Stiamo parlando diDeche, in appena ventiquattro ore, ha regalato al pubblico momenti di trash memorabili. La contessa 75enne è senza freni. Si è già resa protagonista di scontri accesi con gli inquilini, a cui ha riservato parole anche forti, e persino di un momento a ‘luci rosse’. Era entrata da pochi minuti quando in salotto ha sbroccato a Tommaso Zorzi: “No, a te non ti saluto – ha tuonato la contessa hai detto in un’intervista che sono una nobile decaduta ma non me pare che so tanto decaduta… str***”. CosìDeè riuscita ad ...

Grande Fratello Vip, indiscreto sul cachet di Patrizia De Blanck: ma davvero? Una cifra sconvolgente

“Se Patrizia De Blanck ha preso veramente 100mila euro se li sta meritando tutti”. Così Giuseppe Candela, l’esperto di tv di Dagospia, si è espresso sulla contessa, protagonista indiscussa delle prime ...

