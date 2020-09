Pasta verza e salsiccia

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Laè buona sempre, ma questa conè veramente deliziosa. Una ricetta facile e veloce per un piatto gustoso, da fare sia in famiglia che per le cene con gli amici. Vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di penne rigate o rigatoni1piccola o 1/2 medio grande2 salsicce grandi1 cipolla piccola o 1/2 grande3 cucchiai di olio evoParmigiano reggiano grattugiato q.b.Sale fino q.b.Peperoncino piccante (Facoltativo)Iniziamo la preparazione dellacon, lavando e pulendo la. Una volta che avrete pulito le foglie della, tagliatele e poi sbollentatele in una pentola piena di acqua. Fate cuocere circa 5-6 minuti, ...