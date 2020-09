Paris Hilton e lo scandalo del sex tape: "Fui trattata in modo crudele” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Paris Hilton torna a parlare del suo sex tape: l'ereditiera si è detta sicura che oggi, col movimento #metoo, nessuna sarebbe sottoposta al linciaggio mediato che lei subì nel 2003. Paris Hilton ricorda bene che quando fu pubblicato il suo sex tape e fu trattata crudelmente dai media e dall'opinione pubblica: secondo l'ereditiera oggi, grazie al movimento #metoo, la situazione sarebbe differente e nessuno le riserverebbe lo stesso trattamento che subì all'epoca dello scandalo. Paris Hilton è stata intervistata da Yahoo! Entertainment per promuovere la sua autobiografia raccontata nel documentario This is Paris, disponibile sul suo canale di YouTube a partire dal 14 settembre. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)torna a parlare del suo sex: l'ereditiera si è detta sicura che oggi, col movimento #metoo, nessuna sarebbe sottoposta al linciaggio mediato che lei subì nel 2003.ricorda bene che quando fu pubblicato il suo sexe fucrudelmente dai media e dall'opinione pubblica: secondo l'ereditiera oggi, grazie al movimento #metoo, la situazione sarebbe differente e nessuno le riserverebbe lo stesso trattamento che subì all'epoca delloè stata intervistata da Yahoo! Entertainment per promuovere la sua autobiografia raccontata nel documentario This is, disponibile sul suo canale di YouTube a partire dal 14 settembre. ...

helloitsaturn : RT @comeanimamai2: no raga vi prego mio padre, traduzione: 'UA A PAPÀ MI SEMBRI PARIS HILTON! peró è un poco troppo trasparente..tu li fa… - comeanimamai2 : RT @comeanimamai2: no raga vi prego mio padre, traduzione: 'UA A PAPÀ MI SEMBRI PARIS HILTON! peró è un poco troppo trasparente..tu li fa… - gaia_r11 : comunque il 2020 è un anno difficile anche a fronte di questa dichiarazione fatta da Paris Hilton che cambierà per… - FilmNewsItaly : Paris Hilton: finge di essere la tipica 'bionda stupida' - kissitbvttvr : RT @comeanimamai2: no raga vi prego mio padre, traduzione: 'UA A PAPÀ MI SEMBRI PARIS HILTON! peró è un poco troppo trasparente..tu li fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Hilton Paris Hilton, online il documentario sulla sua vita Sky Tg24 Paris Hilton e lo scandalo del sex tape: "Fui trattata in modo crudele”

Paris Hilton è stata intervistata da Yahoo! Entertainment per promuovere la sua autobiografia raccontata nel documentario This is Paris, disponibile sul suo canale di YouTube a partire dal 14 settembr ...

Paris Hilton: finge di essere la tipica «bionda stupida»

Paris Hilton ha passato una vita intera a far finta di essere la classica «bionda stupida». Ad ammetterlo è la stessa DJ amante di Ibiza in un'intervista con il programma tv australiano Sunrise. «Tutt ...

Paris Hilton racconta il suo trauma infantile nel documentario This is Paris

La pioniera delle influencer Paris Hilton, celebrità ormai non più da prima pagina, sta cercando di risalire nell’attenzione mediatica con un documentario, This is Paris, in cui racconta il trauma del ...

Paris Hilton è stata intervistata da Yahoo! Entertainment per promuovere la sua autobiografia raccontata nel documentario This is Paris, disponibile sul suo canale di YouTube a partire dal 14 settembr ...Paris Hilton ha passato una vita intera a far finta di essere la classica «bionda stupida». Ad ammetterlo è la stessa DJ amante di Ibiza in un'intervista con il programma tv australiano Sunrise. «Tutt ...La pioniera delle influencer Paris Hilton, celebrità ormai non più da prima pagina, sta cercando di risalire nell’attenzione mediatica con un documentario, This is Paris, in cui racconta il trauma del ...