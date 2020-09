Palermo, Santana jolly in campo e leader nello spogliatoio: l’attaccante argentino insegue un nuovo record (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Alla soglia dei 39 anni Mario Alberto Santana vuole ancora lasciare il segno".Dopo aver recuperato dal grave infortunio subito lo scorso anno nel girone d'andata, Santana è pronto a mettersi in gioco anche in Serie C. Il capitano del Palermo, sin da subito considerato il primo vero "acquisto" in vista della prossima stagione, è più pimpante che mai. Non a caso, l'attaccante argentino, quest'anno oltre alla promozione inseguirà anche un prestigioso obiettivo personale: il classe '81, infatti, vuole provare a diventare l’unico calciatore della storia del club rosanero ad aver giocato e segnato in tutte e quattro le categorie; dopo Serie A, Serie B e Serie D, dunque, manca solo la C e Santana - scrive l'odierna edizione del 'Giornale di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Alla soglia dei 39 anni Mario Albertovuole ancora lasciare il segno".Dopo aver recuperato dal grave infortunio subito lo scorso anno nel girone d'andata,è pronto a mettersi in gioco anche in Serie C. Il capitano del, sin da subito considerato il primo vero "acquisto" in vista della prossima stagione, è più pimpante che mai. Non a caso, l'attaccante, quest'anno oltre alla promozione inseguirà anche un prestigioso obiettivo personale: il classe '81, infatti, vuole provare a diventare l’unico calciatore della storia del club rosanero ad aver giocato e segnato in tutte e quattro le categorie; dopo Serie A, Serie B e Serie D, dunque, manca solo la C e- scrive l'odierna edizione del 'Giornale di ...

Mediagol : #Palermo, Santana jolly in campo e leader nello spogliatoio: l’attaccante argentino insegue un nuovo record - WiAnselmo : #Palermo, Santana jolly in campo e leader nello spogliatoio: l'attaccante argentino insegue un nuovo record - Mediagol : #Palermo, Santana jolly in campo e leader nello spogliatoio: l'attaccante argentino insegue un nuovo record - ILOVEPACALCIO : Adesso può entrare definitivamente nella storia del #Palermo ???? - Mediagol : #VIDEO #Palermo, l’arrivo di #Santana al “#RenzoBarbera”: accoglienza speciale per il capitano rosanero -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Santana Santana, obiettivo duplice: record storico e promozione con il Palermo Stadionews.it Live dal Barbera: Santana arriva allo stadio per l’allenamento (VIDEO)

18:00Palermo: ripresa degli allenamenti al Barbera. Gruppo di tifosi mandato via 18:00TuttoC: “Palermo, assalto a Vano, c’è anche la Triestina” 16:47Live dal Barbera: Santana arriva allo stadio per l’ ...

Palermo: ripresa degli allenamenti al Barbera. Gruppo di tifosi mandato via

18:00Palermo: ripresa degli allenamenti al Barbera. Gruppo di tifosi mandato via 18:00TuttoC: “Palermo, assalto a Vano, c’è anche la Triestina” 16:47Live dal Barbera: Santana arriva allo stadio per l’ ...

Palermo Calcio, Martinelli non supera le visite mediche: non potrà giocare

Il giocatore, 27 anni, che ha diviso con Mario Alberto Santana la fascia di capitano nella stagione scorsa, era stato fermato da un problema fisico riscontrato in sede di visite mediche precampionato.

18:00Palermo: ripresa degli allenamenti al Barbera. Gruppo di tifosi mandato via 18:00TuttoC: “Palermo, assalto a Vano, c’è anche la Triestina” 16:47Live dal Barbera: Santana arriva allo stadio per l’ ...18:00Palermo: ripresa degli allenamenti al Barbera. Gruppo di tifosi mandato via 18:00TuttoC: “Palermo, assalto a Vano, c’è anche la Triestina” 16:47Live dal Barbera: Santana arriva allo stadio per l’ ...Il giocatore, 27 anni, che ha diviso con Mario Alberto Santana la fascia di capitano nella stagione scorsa, era stato fermato da un problema fisico riscontrato in sede di visite mediche precampionato.