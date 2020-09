Pakistan: ministro, ogni anno 5.000 stupri (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ISLAMABAD, 16 SET - ogni anno in Pakistan circa 5.000 donne subiscono violenza sessuale e soltanto il 5% degli aggressori viene condannato. E' la denuncia del ministro pachistano per la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - ISLAMABAD, 16 SET -incirca 5.000 donne subiscono violenza sessuale e soltanto il 5% degli aggressori viene condannato. E' la denuncia delpachistano per la ...

(ANSA) - ISLAMABAD, 16 SET - Ogni anno in Pakistan circa 5.000 donne subiscono violenza sessuale e soltanto il 5% degli aggressori viene condannato. E' la denuncia del ministro pachistano per la Scien ...

Ogni anno in Pakistan circa 5000 donne subiscono violenza sessuale e soltanto il 5% degli aggressori viene condannato. È la denuncia del ministro pachistano per la Scienza e la Tecnica Fawad Chaudhry, ...

