Orrore ad Alessandria | baby gang multietnica massacra un ragazzino a calci Video

(Di mercoledì 16 settembre 2020), 16 set – Una dozzina di adolescenti contro uno solo, indifeso, a terra. Lo prendono a pugni,, gli sputano addosso; l’ultima pedata parte violentissima e finisce in faccia alla vittima – un, proprio come suoi carnefici – che ribalta indietro la testa e rimane inerme sul selciato. Sono tanti, alcuni sono con tutta probabilità nordafricani; in sottofondo, la giovanissima voce di chi sta filmando il tutto avverte gli altri in francese, lingua spesso usata dai magrebini: «La police, la police!». Non siamo in una banlieue parigina ma in corso Garibaldi, la via principale del centro di, dove, stando a quanto riportato ieri dalle cronache locali, unaha aggredito due ...