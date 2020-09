Oroscopo Branko – oggi Mercoledi 16 Settembre 2020 | previsioni del giorno

Leggi su controcopertina

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ARIETE Non vi sentite in forma, il vostro corpo vi manda dei segnali che non potete ignorare: dovete riposarvi!Venere in Leone e Marte in Ariete accendono i sensi e la fantasia, e provocano incontri, infatuazioni… L’INCONTRO Quel Capricorno ha sorrisi soltanto per voi. Lo Scorpione apprezza la dolcezza, non le provocazioni.Amore: le vostre intenzioni sono buone, ma una parola di troppo può rovinare una situazione favorevole. In coppia c’è voglia di rinnovamento, però un eccesso di entusiasmo rischia di dare un’accelerata inopportuna. Eros: siete inarrestabili e per questo potreste metterci fin troppa foga. Roventi. TORO È una settimana che andrebbe trascorsa in tranquillità, senza prendersi sulle spalle il peso di problemi seri, senza assumersi impegni gravosi. E un po’ di dieta per disintossicarvi non vi farebbe male. ...