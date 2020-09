Oroscopo Branko – domani Giovedi 17 Settembre 2020 | anticipazioni astrali

Leggi su controcopertina

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ARIETE È un ottimo mese per ottenere un aumento, cambiare o trovare lavoro poiché sei intuitiva ed efficiente. La vita affettiva è altalenante, forse sei stanca o troppo presa dal quotidiano. Se hai mal di testa da stress prova un macerato glicerico di ribes e tiglio. Siete affascinanti con quella bella Venere complice in Leone, incredibile il trigono che forma con Marte nel vostro segno; e in mezzo c’è anche una Luna fortunata. Da lunedì 14 nessuno vi fermerà! Abbiamo però l’impressione che la vostra attenzione sia diretta soprattutto verso il campo pratico, lavoro e affari, e tutto sommato fate bene a sfruttare la perfetta Luna nuova in Vergine il 16 e 17. C’è anche qualche noia nei giorni di fine estate, quando si fa sentire il vecchio Saturno. Ma voi siete sempre giovani, fate gli stessi errori del passato. ...