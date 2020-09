One Piece: la fine del manga è davvero vicina? Eiichiro Oda fa chiarezza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Eiichiro Oda, creatore di One Piece, ha approfittato delle SBS del volume 97 del manga per chiarire la questione dei 5 anni mancanti alla fine dell'intera opera. La notizia della fine di One Piece ha creato scompiglio nella popolata community dell'opera, ecco perchè Eiichiro Oda, il creatore, ha avuto il bisogno di intervenire direttamente per chiarire qualcosa circa la conclusione del suo manga. La possibilità è arrivata grazie alle SBS del volume 97 di One Piece, uscito in Giappone proprio oggi, 16 settembre 2020. Nella posta dei lettori, infatti, c'era anche la domanda da 100 milioni di berry, ovvero quella riguardante il tempo rimanente prima di poter leggere il capitolo finale della lunga avventura di Luffy ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)Oda, creatore di One, ha approfittato delle SBS del volume 97 delper chiarire la questione dei 5 anni mancanti alladell'intera opera. La notizia delladi Oneha creato scompiglio nella popolata community dell'opera, ecco perchèOda, il creatore, ha avuto il bisogno di intervenire direttamente per chiarire qualcosa circa la conclusione del suo. La possibilità è arrivata grazie alle SBS del volume 97 di One, uscito in Giappone proprio oggi, 16 settembre 2020. Nella posta dei lettori, infatti, c'era anche la domanda da 100 milioni di berry, ovvero quella riguardante il tempo rimanente prima di poter leggere il capitolo finale della lunga avventura di Luffy ...

erzxscarletts : cheguei no ep 100 de one piece ???????? - xby_zukux : @iarabae20 Naruto asco ve one piece UWU - siimplerose1 : @ADNanime @@Scofield_922 Fini One Piece ?? - solerabraba : KAPPA x ONE PIECE mt braba - lpgtr23 : @foioguto é one piece guto?? -