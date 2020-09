Omicidio Willy, svolta nelle indagini: una foto incastrerebbe i fratelli Bianchi. (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una foto incastra i fratelli Marco e Gabriele Bianchi dopo l'aggressione in cui è stato ucciso massacrato di botte Willy Monteiro Duarte. L'immagine, duna delle due riportate in esclusiva da La Repubblica, immortalata con uno smartphone li ritrae a bordo del Suv Audi Q7 intestato alla cognata, la compagna di Alessandro Bianchi. I due la stessa notte in cui è morto il ventunenne hanno poi raggiunto Artena. Grazie all'immagine arrivata nelle mani dei carabinieri i militari grazie alla lettura della targa sono riusciti ad identificare il titolare e risalire a chi la stava utilizzando al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno scosso Colleferro e l'Italia intera. Si cercano tracce di sangue nell'auto dei fratelli ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 settembre 2020) Unaincastra iMarco e Gabrieledopo l'aggressione in cui è stato ucciso massacrato di botteMonteiro Duarte. L'immagine, duna delle due riportate in esclusiva da La Repubblica, immortalata con uno smartphone li ritrae a bordo del Suv Audi Q7 intestato alla cognata, la compagna di Alessandro. I due la stessa notte in cui è morto il ventunenne hanno poi raggiunto Artena. Grazie all'immagine arrivatamani dei carabinieri i militari grazie alla lettura della targa sono riusciti ad identificare il titolare e risalire a chi la stava utilizzando al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno scosso Colleferro e l'Italia intera. Si cercano tracce di sangue nell'auto dei...

