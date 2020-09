Omicidio Vannini, pg: 'Condannare famiglia Ciontoli a 14 anni' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nell'appello bis per la morte di Marco Vannini, avvenuta nel maggio del 2015 a Ladispoli, il pg ha chiesto di 'Condannare la famiglia Ciontoli a 14 anni di carcere per Omicidio volontario'. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nell'appello bis per la morte di Marco, avvenuta nel maggio del 2015 a Ladispoli, il pg ha chiesto di 'laa 14di carcere pervolontario'. Il ...

SkyTG24 : Omicidio Vannini, chiesta condanna a 14 anni per famiglia Ciontoli - redazioneiene : +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ - fanpage : ULTIM'ORA - Caso #Vannini Chiesti 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli #16settembre - momperiglia : RT @redazioneiene: +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ - Benvindosjr : RT @Agenzia_Dire: Processo bis per omicidio #Vannini, l'accusa chiede 14 anni per #Ciontoli e altri membri famiglia. -