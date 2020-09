Omicidio Vannini: l’arringa dell’avvocato Gnazi potrebbe cambiare tutto (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’avvocato dell’accusa Celestino Gnazi si è scagliato contro le testimonianze di Federico Ciontoli e Viola Giorgini. Sono le 11 e 45 del 16 settembre quando l’avvocato Celestino Gnazi prende la parola al processo per l’Omicidio di Marco Vannini (qui il video completo). E’ la terza udienza. La voce è ferma e composta, ma avanza perché … L'articolo Omicidio Vannini: l’arringa dell’avvocato Gnazi potrebbe cambiare tutto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’avvocato dell’accusa Celestinosi è scagliato contro le testimonianze di Federico Ciontoli e Viola Giorgini. Sono le 11 e 45 del 16 settembre quando l’avvocato Celestinoprende la parola al processo per l’di Marco(qui il video completo). E’ la terza udienza. La voce è ferma e composta, ma avanza perché … L'articolo: l’arringa dell’avvocatoproviene da www.meteoweek.com.

redazioneiene : +++PER L'ACCUSA OMICIDIO VOLONTARIO NON SOLO DEL PAPA' ANTONIO, MA DI TUTTA LA FAMIGLIA CIONTOLI+++ - fanpage : ULTIM'ORA - Caso #Vannini Chiesti 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli #16settembre - SkyTG24 : Omicidio Vannini, chiesta condanna a 14 anni per famiglia Ciontoli - GiovanniAgost20 : 'Condannare i Ciontoli a 14 anni di carcere per omicidio volontario'. E' la richiesta del P.G. di Roma nell'appello… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Vannini, pg: 'Condannare famiglia Ciontoli a 14 anni' #Marcovannini -