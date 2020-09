Omicidio Vannini, il legale della famiglia: “Marco moriva e nessuno si è opposto ad Antonio Ciontoli” (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Marco ha urlato in modo disumano per un’ora. Lo ha sentito anche la telefonista del 118. Lo hanno sentito tutti i vicini. Con il passare dei minuti Marco era bianco, aveva la labbra viola. I famigliari di Ciontoli vedevano la tragica evoluzione degli eventi. Un evento che diventava sempre più inevitabile mentre il tempo passava. Federico, figlio di Antonio, si è limitato ad incitare il padre a telefonare, ma alla fine come gli altri, non ha fatto nulla. Nessuno in quella casa ha preso per il bavero Antonio Ciontoli per opporsi dicendogli: ‘familiari sì, complici no’. Pertanto va riconosciuta la responsabilità piena dei familiari”. Così l’avvocato Franco Coppi, difensore di parte civile per conto della famiglia di Marco Vannini, nel suo intervento conclusivo nel processo d’appello bis per la morte del 20enne, avvenuta nel 2015 in una villetta di Ladispoli. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – “Marco ha urlato in modo disumano per un’ora. Lo ha sentito anche la telefonista del 118. Lo hanno sentito tutti i vicini. Con il passare dei minuti Marco era bianco, aveva la labbra viola. I famigliari di Ciontoli vedevano la tragica evoluzione degli eventi. Un evento che diventava sempre più inevitabile mentre il tempo passava. Federico, figlio di Antonio, si è limitato ad incitare il padre a telefonare, ma alla fine come gli altri, non ha fatto nulla. Nessuno in quella casa ha preso per il bavero Antonio Ciontoli per opporsi dicendogli: ‘familiari sì, complici no’. Pertanto va riconosciuta la responsabilità piena dei familiari”. Così l’avvocato Franco Coppi, difensore di parte civile per conto della famiglia di Marco Vannini, nel suo intervento conclusivo nel processo d’appello bis per la morte del 20enne, avvenuta nel 2015 in una villetta di Ladispoli.

