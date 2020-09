Omicidio Cerciello | parla Elder | «Voglio chiedere scusa | la notte peggiore della mia vita»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Per la prima volta Finnegan Lee, a processo assieme all’amico Christian Natale Hjorth per l’del vicebrigadiere dei carabinieri, MarioRega, prende la parola per dichiararsi pentito. L’ha fatto questa mattina, 16 settembre, nell’aula bunker di Rebibbia a Roma, nel corso del processo pervolontario in cui i due statunitensi sono imputati. «a tutti, alla famigliae ai suoi amici. Al mondo intero. Quellaè stata lamiae se potessi tornare indietro per cambiare le cose lo farei ora, ma non posso», ha detto. Il racconto di ...