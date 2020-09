Nuovo protocollo sanitario: riparte il rugby campano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Nuovo protocollo sanitario definito, date di ripresa dei campionati nazionali ufficializzate, gironi e formule dei tornei pubblicati: la palla ovale campana è pronta a ripartire a pieno regime con le attività della stagione 2020/2021. Con due formazioni in Serie A per i campionati maschili e femminili, e due compagini impegnate in Serie B, il rugby campano inizia a scaldare i motori in vista della ripresa ufficiale dei campionati dopo la sospensione forzata ed il conseguente annullamento delle competizioni dello scorso marzo. In totale trentatré le società affiliate ad oggi al Comitato Regionale Campania per questa stagione, una in più rispetto all’anno scorso, a testimonianza della grande voglia di tornare a giocare che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli –definito, date di ripresa dei campionati nazionali ufficializzate, gironi e formule dei tornei pubblicati: la palla ovale campana è pronta a ripartire a pieno regime con le attività della stagione 2020/2021. Con due formazioni in Serie A per i campionati maschili e femminili, e due compagini impegnate in Serie B, ilinizia a scaldare i motori in vista della ripresa ufficiale dei campionati dopo la sospensione forzata ed il conseguente annullamento delle competizioni dello scorso marzo. In totale trentatré le società affiliate ad oggi al Comitato Regionale Campania per questa stagione, una in più rispetto all’anno scorso, a testimonianza della grande voglia di tornare a giocare che ...

